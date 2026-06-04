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کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداریهای جوی در برخی مناطق مازندران تا روز جمعه و افزایش تدریجی دما از اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور گفت: امروز پنجشنبه و فردا جمعه آسمان استان نیمهابری همراه با افزایش ابر پیشبینی میشود که در برخی مناطق بهویژه دامنهها و ارتفاعات با رگبار باران، رعد و برق پراکنده و وزش باد همراه خواهد بود.
وی افزود: شدت بارشها در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از روز شنبه تا دوشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمهابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر رخ میدهد که در ارتفاعات میتواند با رگبارهای پراکنده همراه شود.
غلامپور ادامه داد: برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه، آسمان استان صاف تا نیمهابری همراه با افزایش محسوس دما پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه هفته آینده نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در دامنهها و ارتفاعات وجود دارد.
کارشناس هواشناسی مازندران درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز تا اواسط روز نسبتاً مواج است و به تدریج از میزان تلاطم آن کاسته خواهد شد.