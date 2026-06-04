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جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با دستور استاندار فارس برای بازگشت شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران پس از ۲۰ سال رکود و تعطیلی همراه بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با دستور استاندار فارس برای بازگشت شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران ((آی تی آی)) پس از ۲۰ سال رکود و تعطیلی همراه بود. استاندار فارس گفت: این شرکت با پیشینه درخشانی که در تولید بردها، سیستمها و قطعات الکترونیکی و الکترومکانیک و حتی در حوزه انرژی دارد میتواند با بازگشت به چرخه تولید هم نیاز کشور و هم نیاز منطقه را تامین کند .