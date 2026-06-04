به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در شهرستان گرمسار ۳هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت محصول گندم رفته و متوسط برداشت از هر هکتار ۴ تن است.

کارشناسان پیش بینی کردند به رغم کاهش ۲۵ درصدی سطح زیر کشت گندم در گرمسار نسبت به سال قبل ، به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و بارندگی های به موقع ، پیش بینی می شود تولید امسال گندم کاهشی نداشته باشد و ۱۲ هزار تن گندم در گرمسار برداشت شود.

۳ هزار نفر در گرمسار بهره بردار گندم کار هستند و تا تا اوایل تیرماه برداشت محصول را ادامه می دهند .