به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هجدهم ذی الحجه، سالروز اکمال دین و تمام شدن نعمت الهی بر بندگان است.

عید غدیرخم یادآور روزی است که رسول خدا (ص) پس از مناسک حج، مردم را در غدیر جمع کرد و فرمان خدا بر امامت و ولایت حضرت علی (ع) را به امت ابلاغ کرد.

روزی که هستی تمامیت خود را به غدیر خم بخشید و اسلام در غدیر خم با ولایت علی ابن ابیطالب (ع) رقم خورد.

واقعه غدیر خم، نقش سرنوشت‌سازی در تعیین مسیر آینده اسلام داشته است و در این واقعه، پیامبر اسلام (ص) مهم‏ترین مأموریت دوران پیامبریِ خود را به انجام رساند و آن، به منزله رساندن پیام رسالت حضرت محسوب می‌شد..

عید غدیرخم بزرگترین عید شیعیان است؛ در این روز پیامبر اکرم (ص) به دستور خدا حضرت علی علیه السلام را به مقام خلافت و امامت منصوب کردند.

رسول خدا (ص) فرمود: روز غدیرخم برترین عید‌های امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد، برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند، و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.

همچنین امام صادق (ع) می‌فرماید: روز غدیرخم عید بزرگ خداست، خدا پیامبری مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد و پیمان در زمین، روز پیمان محکم و حضور همگانی است.