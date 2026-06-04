بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال
جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از دقایقی پیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال که طی ساعات گذشته به دلیل مدیریت ترافیک با محدودیت تردد مواجه بودند، از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز ۱۴ خرداد با بهبود شرایط ترافیکی به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر برای مسافران امکانپذیر است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شده و زمان حرکت خود را با شرایط ترافیکی هماهنگ کنند.