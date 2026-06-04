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مردم شهرستان رباطکریم در نود و پنجمین شب از سلسله اجتماعات مردمی، با حضور گسترده در میدان داری، ضمن قدردانی از پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح به تجاوزات دشمن، خواستار تداوم و تشدید این اقدامات بازدارنده در مسیر صیانت از میهن شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و پنجمین قرار شبانه مردم شهرستان رباطکریم، این بار در میدان داری و با حضوری حماسی از سوی قشرهای مختلف شهروندان برگزار شد. در این اجتماع، محور اصلی گفتوگوها و شعارهای مردمی، تکریم مجاهدتهای نیروهای مسلح و ابراز خرسندی از پاسخهای قاطع و ضربتی کشور به اقدامات تجاوزکارانه دشمنان بود.
حاضران در این مراسم، پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح را گویای اقتدار ملی و بازدارندگی ایران اسلامی دانستند و تأکید کردند که این اقدامات، تنها راه مقابله با توطئههای استکباری است. شرکتکنندگان در این تجمع با صدای بلند از فرزندان غیور ملت ایران در کالبد نیروهای مسلح حمایت کرده و خواستار تداوم و تشدید این پاسخها تا تحقق کامل اهداف بازدارندگی شدند.