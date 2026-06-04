شب نود و پنجم از اجتماعات مردم در سراسر کشور

اجتماع پرشور شبانه مردمی در استان‌ها به نود و پنجمین شب خود رسید. جوانان در این آیین حماسی ایستادگی و اتحاد مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان را دو عامل پیروزی ایران مقتدر می‌دانند.