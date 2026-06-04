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شب نود و پنجم از اجتماعات مردم در سراسر کشور

اجتماع پرشور شبانه مردمی در استان‌ها به نود و پنجمین شب خود رسید. جوانان در این آیین حماسی ایستادگی و اتحاد مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح کشورمان را دو عامل پیروزی ایران مقتدر می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۰۹:۵۸
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برچسب ها: حضور مردم در صحنه ، اتحاد و همبستگی ، وحدت ، میدان داری
 