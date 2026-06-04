به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خوزستان ، جشن بزرگ خانوادگی اهواز با عنوان غدیر؛ میثاق امت با ولایت ، همزمان با گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه و قیام ۱۵ خرداد در اهواز برگزار می شود.

این مراسم با برپایی مواکب پذیرایی، با حضور هنرمندان ورزشکاران مطرح کشوری و استانی، گروه سرود، نور افشانی، همراه با اعطای ۱۱۰ کمک هزینه سفر به عتبات همراه است.

جسن غدیر در اهواز امروز پنج شنبه ۱۴ خردادماه از ساعت ۲۰:۳۰ در اهواز اتوبان آیت الله بهبهانی برگزار می شود. از عموم شهروندان برای حضور در این مراسم دعوت شده است.