امام خمینی (ره) انقلاب و کشور را در اوج توطئه‌های گوناگون و جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق و تحریم‌ها به سلامت و به خوبی رهبری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید روح‌الله خمینی (ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ شهریـور ۱۲۸۱ هجرى شمسى در شهرستان خمین دیده به جهان گشود و در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ هجری شمسی رحلت کردند.

روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربیت و محیط خانـوادگى و شرایط سیـاسى و اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـت و این مبارزات در ۱۵ خرداد سال ۴۲ به رهبری امام خمینی به اوج خود رسید و تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ ادامه داشت.

امام خمینی (ره) از بزرگترین پایه گذاران بیداری اسلامی در جهان است؛ مسیری که بسیاری از کشور‌های اسلامی با الگو گرفتن از ابعاد فکری و انقلابی امام (ره) در قیام علیه دشمنان و ستمگران به پا خواستند.

۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبری تلخ برای ملت ایران و همه آزادیخواهان جهان بود با رحلت امام (ره) در جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری امام خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.