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فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد از کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق و دستگیری راننده خودروی حامل این محموله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ نیما تقوی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ مرکزی در حین گشتزنی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو مشخص شد راننده در حال انتقال محموله چوب جنگلی بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی موفق به کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق شدند.
سرهنگ تقوی با بیان اینکه محموله کشفشده به اداره منابع طبیعی شهرستان عباسآباد تحویل داده شد، گفت: در این ارتباط راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان بر تداوم برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی تأکید کرد و حفاظت از جنگلها و منابع ملی را از اولویتهای مهم مجموعه انتظامی دانست.