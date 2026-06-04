به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ نیما تقوی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ مرکزی در حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مشخص شد راننده در حال انتقال محموله چوب جنگلی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیفی موفق به کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق شدند.

سرهنگ تقوی با بیان اینکه محموله کشف‌شده به اداره منابع طبیعی شهرستان عباس‌آباد تحویل داده شد، گفت: در این ارتباط راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان بر تداوم برخورد با قاچاقچیان منابع طبیعی تأکید کرد و حفاظت از جنگل‌ها و منابع ملی را از اولویت‌های مهم مجموعه انتظامی دانست.