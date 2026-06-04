قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان سمنان : کسری آب این استان ۷۵۰ لیتر آب در ثانیه است ؛ شهر‌های شاهرود و سمنان بیشترین کسری آب را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در کارگروه سازگاری با کم آبی با تشریح اقدامات برای جبران این کسری گفت: بارندگی‌های امسال تاثیری در جبران کسری آب نداشته است و با توجه به اینکه آب استان از طریق چاه‌ها تامین میشود ضروری است مردم در زمینه مصرف آب صرفه جویی بیشتری داشته باشند.

ابوالفضل عالیشاهی گفت: از ابتدای امسال ، در استان سمنان قطعی آبی رخ نداده اما در صورت استفاده غیر متعارف از برق و قطعی آن امکان قطع شدن آب هم وجود دارد.

وی با اشاره به نقش کلیدی فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف آب اضافه کرد: رسانه‌ها و صدا و سیما می‌توانند با تولید محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی مستمر، نقش بی‌بدیلی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کنند.

فرج الله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان هم با اشاره به اهمیت بنیادین مطالعات کارشناسی در اجرای طرح‌های آبی استان تصریح کرد: اجرای هر پروژه‌ای باید مبتنی بر بررسی دقیق اثرات آن بر منابع آب بالادست و پایین‌دست، وضعیت قنوات و حقوق قانونی مردم باشد و هرگونه تصمیم شتاب‌زده و نیمه‌کاره می‌تواند تنش‌های اجتماعی و فنی جبران‌ناپذیری ایجاد کند

ایلیات بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی به عنوان یک اولویت راهبردی هم تأکید کرد.

در این جلسه حفر چاه‌های جدید آب در مناطق مختلف استان، احداث مخزن، هوشمند سازی ایستگاه ها- اصلاح شبکه از جمله اقدامات آبو فاضلاب استان برای جبران کسری آب در استان اعلام شد.