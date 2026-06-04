به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: تکمیل خدمات زیربنایی طرح‌های در دست ساخت نهضت ملی مسکن شامل ایجاد انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات و واگذاری سریع‌تر این پروژه‌ها به مردم از اولویت‌های مهم استان است و دستگاه‌های متولی موظف هستند با شتاب بیشتری این خدمات را فراهم کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: مدیریت ارشد استان هر هفته، آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به صورت میدانی مورد پایش منظم و مستمر قرار می‌دهد.

وی گفت: در این بازدید‌های کاری مشکلات و موانع موجود پروژه‌ها با حضور پیمانکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد و با کمک دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکلات این پروژه‌ها، گره گشایی‌های مناسبی صورت گرفته است.

معاون عمرانی استاندار گفت: علی رغم وقوع رویداد‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و افزایش تحریم‌های ظالمانه دشمن، خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته اغلب پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست.