پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: خدمات زیربنایی طرحهای نهضت ملی مسکن باید با شتاب بیشتری فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی گفت: تکمیل خدمات زیربنایی طرحهای در دست ساخت نهضت ملی مسکن شامل ایجاد انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات و واگذاری سریعتر این پروژهها به مردم از اولویتهای مهم استان است و دستگاههای متولی موظف هستند با شتاب بیشتری این خدمات را فراهم کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: مدیریت ارشد استان هر هفته، آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن را به صورت میدانی مورد پایش منظم و مستمر قرار میدهد.
وی گفت: در این بازدیدهای کاری مشکلات و موانع موجود پروژهها با حضور پیمانکاران مورد بررسی قرار میگیرد و با کمک دستگاههای مختلف، برای رفع مشکلات این پروژهها، گره گشاییهای مناسبی صورت گرفته است.
معاون عمرانی استاندار گفت: علی رغم وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و افزایش تحریمهای ظالمانه دشمن، خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته اغلب پروژههای نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست.