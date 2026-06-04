ممنوعیت ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر
رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ورود موتور و هر نوع وسیله نقلیه به همه مراسمها از جمله مراسم عید غدیر امروز، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ شکیبایی گفت: بر اساس آیین نامه، ورود هرگونه وسیله نقلیه به مراسمها ممنوع است حتی اگر پلیس محدودیتی اعمال نکند که ما همیشه در مراسمات این مسئله را رعایت کرده و از ورود آنها به مراسمها جلوگیری میکنیم.
وی افزود: متاسفانه عدهای از رانندگان علی الخصوص موتورسیکلت سواران با موتور به داخل محیط مراسم میآیند که از ورود آنها جلوگیری میکنیم.
رئیس پلیس ترافیک شهری ادامه داد: از آنجایی که به ماه محرم نیز نزدیک میشویم به همه موتورسواران اعلام میکنم که نباید وارد دسته جات شوند.