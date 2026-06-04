ممنوعیت ورود وسایل نقلیه و موتور به مراسم عید غدیر

رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ورود موتور و هر نوع وسیله نقلیه به همه مراسم‌ها از جمله مراسم عید غدیر امروز، ممنوع است.