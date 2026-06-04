پخش زنده
امروز: -
فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمومنین (ع) نیروی زمینی سپاه از برگزاری حرکت مردمی و انقلابی عاشقان حسینی زائران خمینی (ره) در پنج نقطه استان اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار حسن حکمتیان روز در حاشیه دیدار با خانواده شهید ذبیحی با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی (ره) که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده، امسال بیست و هشتمین حرکت خود را با رویکردی متناسب با شرایط روز برگزار میکند و بر این اساس، برنامه امسال به جای حرکت سراسری به سمت حرم مطهر امام خمینی (ره)، در قالب دوی امدادی و حرکت مردمی در پنج نقطه استان اصفهان اجرا میزشود.
وی ادامه داد: این حرکت با هدف تجدید بیعت با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و تأکید بر استمرار راه شهدا در اصفهان، فولادشهر، زرین شهر، نجف آباد و بهارستان برگزار میشود و شرکتکنندگان در طول مسیر با حضور در تجمعات و برنامههای مردمی، پیام وفاداری خود به انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.
سردار حکمتیان همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی در حاشیه این حرکت خبر داد و گفت: حضور در گلزارهای شهدا، ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برگزاری برنامههای فرهنگی و تبیینی از جمله بخشهای پیشبینیشده برای این دوره از حرکت کاروان است.
فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین نیروی زمینی سپاه با حضور در منزل سردار شهید سجاد ذبیحی با خانواده شهید دیدار و با آرمانهای شهید مدافع امنیت تجدید میثاق کرد.