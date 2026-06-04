به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار حسن حکمتیان روز در حاشیه دیدار با خانواده شهید ذبیحی با اشاره به شرایط ویژه کشور، افزود: کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی (ره) که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده، امسال بیست و هشتمین حرکت خود را با رویکردی متناسب با شرایط روز برگزار می‌کند و بر این اساس، برنامه امسال به جای حرکت سراسری به سمت حرم مطهر امام خمینی (ره)، در قالب دوی امدادی و حرکت مردمی در پنج نقطه استان اصفهان اجرا میزشود.

وی ادامه داد: این حرکت با هدف تجدید بیعت با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و تأکید بر استمرار راه شهدا در اصفهان، فولادشهر، زرین شهر، نجف آباد و بهارستان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در طول مسیر با حضور در تجمعات و برنامه‌های مردمی، پیام وفاداری خود به انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.

سردار حکمتیان همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و معنوی در حاشیه این حرکت خبر داد و گفت: حضور در گلزار‌های شهدا، ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تبیینی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این دوره از حرکت کاروان است.

فرمانده دانشگاه امیرالمؤمنین نیروی زمینی سپاه با حضور در منزل سردار شهید سجاد ذبیحی با خانواده شهید دیدار و با آرمان‌های شهید مدافع امنیت تجدید میثاق کرد.