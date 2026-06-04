به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رییس سازمان بهزیستی کشور به استان کرمان، با اعلام جهش چشمگیر در یارانه‌ها و بودجه‌های اختصاصی برای مددجویان و مراکز تحت نظارت ،از مراکز نگهداری و توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی بازدیدوبر اهمیت رویکرد‌های تخصصی از جمله «بازپیوند» کودکان به کانون خانواده و توانمندسازی فرزندان تأکید کرد.

سید جواد حسینی، در این سفر هدف از حضور خود را پایش فعالیت‌های دولتی و غیردولتی حوزه بهزیستی، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان و تصمیم‌گیری برای رفع موانع موجود برشمرد. وافزود: اولویت‌بخشی به حوزه‌های اشتغال، مسکن، ازدواج مددجویان، مهارت‌آموزی و بیمه‌های اجتماعی همچنین توسعه مراکز اوتیسم در ۲ بخش مراکز موقت شبانه‌روزی (زیر ۱۴ سال) و مراکز روزانه (بالای ۱۴ سال) با توجه به نیاز مبرم مردم استان، در دستور کار قرار است.

رییس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی مراکز مورد نیاز در کرمان تصریح کرد: تأکید ویژه‌ای بر فعال‌سازی مراکز اورژانس اجتماعی، وجود دارد.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره وضع مستمری مددجویان، افزود: سازمان بهزیستی در ۲ بخش اعتباری تمرکز دارد؛ نخست مستمری مددجویان که در بودجه امسال با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده و دوم، یارانه‌های مراکز که با جهشی چشمگیر مواجه شده است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ هزار مرکز تحت نظارت بهزیستی به همت بخش مردمی و خیران، وافزایش یارانه‌ها گفت: مراکز توان‌بخشی روزانه ۷۰ درصد افزایش، حق پرستاری ۸۰ درصد افزایش، حق پرستاری ضایع نخاعی و اوتیسم ۹۰ درصد افزایش، معاینه در منزل ۱۰۰ درصد افزایش و مراکز اجتماعی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش بر اساس نوع خدمات است.

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی ، از سه بخش نگهداری کودکان و همچنین کارگاه خیاطی موسسه خیریه «بچه‌های ما» بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های تربیتی، مهارتی و توانمندسازی این مجموعه قرار گرفت.

حسینی در این بازدید، ضمن حضور در هر سه بخش نگهداری شامل «خانه کودکان سه تا ۶ سال (دختر)»، «خانه پسران (هفت تا ۱۲ سال)» و «خانه دختران (هفت تا ۱۲ سال)»، با فرزندان مقیم این مرکز صمیمانه گفت‌و‌گو کرد.

وی همچنین در فضایی گرم و صمیمی، با بازگویی خاطراتی برای کودکان، به شنیدن صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان نشست و در ادامه با دقت و جزئیات، درباره روند اجرای برنامه‌ها، شیوه‌های تربیتی و چالش‌های جاری مجموعه از مدیران و مربیان پرس‌وجو کرد.

رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین با حضور در کارگاه خیاطی، از تلاش‌های انجام‌شده برای آموزش مهارت‌های فنی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فرزندان قدردانی کرد و این اقدامات را گامی مهم برای استقلال و آینده‌سازی برای آنان دانست.