به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام صادق هلالی‌مجد با اشاره به برگزاری هجدهمین سال از «طرح ضیافت علوی» در اهواز اظهار کرد: این حرکت که سال‌ها پیش به‌صورت خانگی و با هدف ترویج فرهنگ اطعام غدیری آغاز شد، امروزه به جریانی فراگیر در سطح استان، کشور و حتی فراتر از مرز‌ها تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اهمیت ویژه اطعام در روز عید غدیر افزود: در روایات اسلامی، توصیه به اطعام مؤمنان در روز عید غدیر دارای جایگاهی ممتاز است و روایات بر اجر و پاداش عظیم آن که با اطعام تمامی انبیا و اولیا برابری می‌کند، تاکید ویژه‌ای دارند؛ توصیه‌ای که منحصر به این روز شریف است و نشان از اهمیت والای غدیر در فرهنگ تشیع دارد.

دبیر طرح ضیافت علوی در اهواز با اشاره به گسترش کمی و کیفی این پویش در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: این سفره با برکت امیرالمؤمنین (ع) که از منطقه آخر آسفالت اهواز آغاز شد، اکنون به پهنای کل استان خوزستان و سراسر کشور گسترده شده است؛ طرح ضیافت علوی حتی به کشور‌های همسایه نظیر عراق، سوریه و لبنان نیز راه یافته و در مناطقی مانند زینبیه سوریه به شکل گسترده اجرا می‌شود که نشان‌دهنده فراگیری روزافزون فرهنگ غدیر است.

حجت‌الاسلام هلالی‌مجد درباره نحوه اجرای این طرح در اهواز گفت: فرایند پخت غذا از زمان آغاز جشن‌های غدیر شروع شده و تا نماز صبح ادامه می‌یابد؛ پس از اقامه نماز صبح نیز بسته‌های غذایی برای توزیع در مساجد و حسینیه‌های منتخب تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۴۰ نقطه در سراسر اهواز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: توزیع غذا در سطح مساجد و حسینیه‌هایی صورت می‌گیرد که در آنها برنامه‌های محوری عید غدیر شامل قرائت خطبه غدیر و جشن‌های مردمی برگزار می‌شود.

دبیر طرح ضیافت علوی ادامه داد: این توزیع فارغ از سطح‌بندی اقتصادی مناطق، در تمامی نقاط شهر، از مناطق کم‌برخوردار تا مناطق برخوردار اهواز انجام می‌پذیرد تا فضای معنوی عید غدیر در جای‌جای شهر جاری باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با گسترش این سنت حسنه و جهانی‌شدن آن در سایه ظهور امام زمان (عج)، تمامی مردم عالم از خوان پربرکت امیرالمؤمنین (ع) بهره‌مند شوند.

همچنین در شب عید غدیرخم مراسم بزرگداشت این مناسبت باشکوه همزمان با اجتماع مردم انقلابی اهواز در حمایت از نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت چهارشنبه شب در حد فاصل زیرگذر بلوار جمهوری اسلامی و پل پنجم به همراه پخت غذا و فعالیت آشپز‌ها برگزار شد.

از صبح روز عید غدیر خم نیز کار توزیع این غذای متبرک در میان آسایشگاه‌ها، مراکز خیریه، نیازمندان و مناطق مختلف اهواز آغاز می‌شود.

جشن‌های مختلفی نیز در سطح مناطق مختلف اهواز و سراسر استان خوزستان در مساجد و حسینیه‌ها و خیابان‌ها به مناسبت عید سعید غدیرخم از عصر چهارشنبه آغاز شده است.