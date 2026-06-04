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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر و شب تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است. شاهد ماندگاری هوای گرم در سطح استان خواهیم بود.
او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا همراه با غبار محلی و بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و پارهای نقاط غربی استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: دریا در محدوده خلیج فارس با وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه بعدازظهر و شب مواج و در غرب تنگه هرمز نیز عصر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی متلاطم خواهد بود.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس گاهی به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در سواحل و جزایر غربی استان تا دو متر خواهد رسیدو توصیه میشود تدابیر لازم در بنادر غربی استان به منظور تردد ایمن شناورها انجام و از تردد شناورهای سبک، صیادی و قایقهای تفریحی و تردد شناورهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: این شرایط دریایی به تناوب تا ظهر روز شنبه ۱۶ خرداد تداوم خواهد داشت.
او افزود: از امروز تا اوایل هفته آینده بعدازظهر، در ارتفاعات شرقی وشمالی استان (با تاکید بر شهرستان بشاگرد) رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، تصريح كرد: توصیه میشود از قرارگیری در حریم و حاشیه رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری شود.
كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان كرد: توصیه میشود با توجه به احتمال گرمازدگی از ترددهای غیر ضرور در ساعتهای گرم روز پرهیز شود و تدابیر لازم به منظور مدیریت مصرف انرژی انجام شود.