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شبکه نمایش در یک اقدام ویژه، دو اثر تاریخی متفاوت را برای پخش در کنداکتور خود قرار داده است که مخاطبان را به تماشای مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران دعوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی، ساعت ۱۳ روی آنتن میرود.
این فیلم برشی از زندگی و دوران نوجوانی حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ سالگی را روایت میکند.
داستان فیلم در فضای پرتنش سالهای پس از مشروطیت و پیش از کودتای رضاخان میگذرد؛ دورانی که کشور با ناامنی گسترده، قحطی و هجوم نیروهای روس از شمال و انگلیسیها از جنوب دستوپنج نرم میکرد.
حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاکنیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمانزاده از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختهاند.
در ادامه، مخاطبان میتوانند ساعت ۲۱ به تماشای فیلم «قیام» به کارگردانی محمدرضا ورزی بنشینند.
این اثر که به جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دوران سلطنت محمدرضا پهلوی میپردازد، نگاهی دقیق به نقاط عطف تاریخی دارد.
از جمله وقایع مهمی که در این فیلم به تصویر کشیده شده میتوان به قیام ۱۷ شهریور، کشتار کفنپوشان ورامین، کودتای ۲۸ مرداد، وقایع منزل حضرت امام (ره) در قم و فعالیتهای کمیته ضدخرابکاری اشاره کرد.
در این فیلم بازیگرانی، چون حسین نورعلی، امیریل ارجمند، سعید نیکپور و شکرخدا گودرزی حضور دارند.
این دو فیلم با نگاهی تاریخی، روایتگر روزهای سخت و سرنوشتساز ایران در ادوار مختلف هستند که تماشای آنها میتواند تصویر روشنتری از تاریخ معاصر برای مخاطبان ترسیم کند.