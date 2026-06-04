مردم ولایتمدار شهرستان شهریار در نود و پنجمین شب از اجتماعات مردمی، در پی شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب، با تجمعی گسترده در میادین شهر، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت مطلق با آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و پنجمین قرار شبانه مردم شهرستان شهریار با حضور پرشور و در عین حال سوگوارانه قشر‌های مختلف شهروندان برگزار شد. در این اجتماع که در فضای غم شهادت فرمانده و در عین حال عزم راسخ برای ایستادگی برپا گردید، شرکت‌کنندگان با برافراشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب، تجدید میثاق خود را با راه امام مقاومت اعلام کردند.

حاضران در این مراسم، شهادت رهبر انقلاب را نقطه آغاز دور جدیدی از بصیرت و پایداری دانستند و تصریح کردند که پیوند میان امت و امامت با شهادت گسستنی نیست و اراده ملت ایران در مسیر دفاع از ولایت تزلزل‌ناپذیر است. شرکت‌کنندگان در این تجمع با سردادن شعار‌های «لبییک یا خامنه‌ای»، بر این حقیقت تأکید کردند که هرگونه تلاش دشمنان برای ایجاد خلل در مسیر انقلاب، با پاسخی قاطع و متحد از سوی مردم رو‌به‌رو خواهد شد.