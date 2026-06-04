غدیر نه یک برکه بلکه اقیانوس زلال و باطراوت ولایت است که تشنگان حقیقت و عدالت را در گستره تاریخ سیراب می‌کند و جرعه نوشان آن، هرگز رایحه جان‌بخش امامت و ولایت را با دنیا سودا نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، از وقایع مهم و تاریخی جهان اسلام، غدیر خم است که از آن رویداد عظیم به منزله یوم اتمام حجت، ختم رسالت و طلیعه ولایت و امامت نام برده می‌شود.

غدیر در لغت به معنای آبریز و مسیل و غدیر خم در جغرافیا، نام محلی است که به خاطر وجود برکه‌ای که آب باران در آن جمع می‌شده و محل توقف و استراحتگاه کاروانیان بوده، به این نام شهرت یافته است.

بی گمان شریعت مقدس اسلام که با رسالت پیامبر خاتم (ص) به جهانیان عرضه شده بود نیاز به فرزندان و جانشینان خلفی داشت تا در بستر روزگار از گزند انحرافات مصون بماند و امامان معصوم (ع) این مهم را برعهده گرفتند.

در بررسی تاریخی غدیرخم به راویان متعدد و معتبری برمی خوریم که همگی بر صحت اخبار وارده در خصوص معرفی علی (ع) از سوی پیامبر خدا (ص) به عنوان جانشین، وصی و ولی امر مسلمانان متفق القولند.

گذشته از اهل بیت پیامبراکرم (ص) ۱۱۰ تن از صحابه آن حضرت، ۸۳ تن از تابعین، سه تن از صحاح سته و دو تن از پیشوایان فقهی اهل تسنن و علمای بزرگ شیعی نظیر شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید و سیدمرتضی نیز بر صحت واقعه تاریخی غدیر خم مهر تایید زده‌اند.

علاوه بر آن آنچه به رخداد بزرگ غدیر، رنگ جاودانگی می‌دهد، آیه مبارکه ۶۷ سوره مائده است که می‌فرماید: «یا أیّها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربّک فان لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله یعصمک من النّاس»

«ای پیامبر، آنچه را از ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن و اگر انجام ندهی، اصلاً پیغام پروردگار را نرسانده‌ای و خدا تو را از شر مردم، نگه می‌دارد.»

در آیه ۳ همان سوره نیز آمده است: «.. الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً...»

«.. امروزست که دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم...»

حال باید از خود بپرسیم به راستی این چه امر خطیر و مبارکی است که اگر پیامبر خدا (ص) در ابلاغ آن قصور نمایند وظیفه رسالت و پیغامبری خود را به پایان نبرده‌اند و تکمیل دین مردم بسته به بازگو کردن بی کم و کاست آن امر خطیر است.

آری، غدیر همایش جاودانه معارفه علی بن ابی طالب (ع) به جانشینی آخرین پیامبر خدا (ص) و سرآغاز امامت و ولایت علوی است و مستندات معتبر مورخان و محدثان شیعه و سنی در صحت و درستی آن همداستانند.

زهی کمال سعادت، شیفتگان امام عی (ع) را که مولایشان به قدری از عزت و عظمت برخوردار است که حکومت را کم ارزش‌تر از کفش وصله دار می‌شمارد و مملکت داری را جز برای اقامه عدل نمی‌خواهد.

مسلما اهمیت واقعه عظیم غدیر تنها به آن دوره تاریخی مربوط نمی‌شود و هنوز هم شمیم ولایت مولای پارسایان از گذار امام غائب از نظر به مشام می‌رسد.

امام راحل در خصوص اهمیت غدیر گفته‌اند: (زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که چراغانی بشود و قصیده ‏خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مسأله این نیست. مسأله این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملت‌ها و دست‏اندرکاران باشد.)

در تامل به عبارت زیبا و ماندگار «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» که حضرت محمد (ص) در معرفی علی (ع) بکار برده‌اند می‌توان به این حقیقت دست یافت که کاربرد کلمه مولا بجای حاکم یا امیر، نشان از نگاه ویژه اسلام به ولایت و سرپرستی مردم و بیزاری از استبداد و حکمرانی مطلق دارد.

این فراز از حضرت امیر (ع) نیز به جایگاه ولی امر مسلمین در مکتب اسلام اشاره دارد که می‌فرمایند: «ایهاالناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» (نهج البلاغه فیض الاسلام خطبه ۱۷۲ص۵۵۸)‌ای مردم! سزاوارترین مردم به امر خلافت، تواناترین آنان به آن و داناترین آنها نسبت به دستورات خداوند در امور مربوط به حکومت است.

اما اکنون که در دوران غیبت آخرین امام معصوم (ع) قرار داریم و بنا بر حکم عقل و روایات و احادیث معتبر، ابلاغیه غدیر پیامبر خدا (ص) ذره‌ای از درجه اعتبار ساقط نشده است بزرگ‌ترین حقی که سنگینی آن را بر گردن خود احساس می‌کنیم فرمانبرداری از ولی امر زمان و فقیه عادل و امین است.

بی شک در عصر کنونی کسی از کینه توزی‌های دشمنان بدفرجام اسلام با جایگاه رفیع ولایت فقیه نزد ملت‌های مسلمان بی خبر نیست و مستکبران یغماگر با دسیسه‌ها و نیرنگ‌هایی همچون به سخره گرفتن مقدسات دینی و آتش زدن به کتاب آسمانی و فتنه انگیزی در میان ملت‌های اسلامی تیشه را بر ریشه عمیق ولایت فقیه نشانه گرفته‌اند.

اما عطش شیرین به فضائل علوی، اشتیاق به عدل و مساوات، تعلق خاطر به دین مبین اسلام و تعهد انسان‌های بیدار به واقعه جاودانه غدیرخم هرگز نخواهد گذاشت تا گوهر ولایت فقیه از حلقه وحدت ملت جدا گردد و تشنگان ولایت با دلدادگی به فرزند خلف و جانشین برحق معصومین (ع) در هر عصری از زلال غدیر سیراب خواهند شد.