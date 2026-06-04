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فرماندار شاهرود : ۴۲۴ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در این شهرستان آماده واگذاری به متقاضیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسن آصفری در حاشیه بازدید از طرح نهضت ملی مسکن و شورای مسکن شهرستان شاهرود افزود: پارسال نیز ۳۹۰ واحد مسکن ملی در شهرستان شاهرود واگذار شده است.
به گفته آصفری، تمامی واحدهای مسکن ملی در شاهرود ۸۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
آصفری افزود: همه ۹۲۴ واحد مسکن ملی تا پایان سال آماده و واگذار می شود.
امیر عمیدی مدیرکل مسکن و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: واحدهای مسکن ملی در شرق استان سمنان ۷۸ تا ۹۱ متر است.