فرهنگ غدیر، الهامبخش مأموریتهای بشردوستانه هلالاحمر است
رئیس جمعیت هلالاحمر در پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان، خیرین نیکاندیش و خانواده بزرگ هلالاحمر تبربک گفت ونوشت: در مکتب غدیر، ولایت صرفاً یک جایگاه نیست، بلکه تجلی تعهد به خدمت، پیشگامی در رفع مشکلات مردم و تلاش خالصانه برای صیانت از عزت و کرامت انسانهاست.
«بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرانقدر، امدادگران و نجاتگران فداکار، جوانان و داوطلبان پرتلاش، خیرین نیکاندیش و اعضای ارجمند خانواده بزرگ هلالاحمر
السلام علیکم و رحمهالله
عید سعید غدیر خم، عید اکمال دین، اتمام نعمت الهی و تجلی پیوند ناگسستنی ولایت، عدالت و مسئولیتپذیری را به همه شما عزیزان که با ایمان، اخلاص و روحیهای سرشار از نوعدوستی در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارید، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
غدیر، تنها یک رخداد تاریخی نیست؛ بلکه مکتبی زنده، پویا و انسانساز است که مسیر هدایت جامعه اسلامی را بر پایه ارزشهایی همچون عدالت، کرامت انسانی، ایثار، خدمت به مردم، دفاع از مظلومان و مسئولیتپذیری اجتماعی ترسیم میکند. در مکتب غدیر، ولایت صرفاً یک جایگاه نیست، بلکه تجلی تعهد به خدمت، پیشگامی در رفع مشکلات مردم و تلاش خالصانه برای صیانت از عزت و کرامت انسانهاست.
امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در اوج اقتدار، خود را خادم مردم میدانست و خدمت به بندگان خدا را بزرگترین افتخار خویش برمیشمرد. این نگاه متعالی، امروز نیز الهامبخش همه کسانی است که در مسیر خدمترسانی به همنوعان گام برمیدارند و بیتردید مأموریتها و اهداف متعالی جمعیت هلالاحمر نیز ریشه در همین فرهنگ نورانی و انسانساز دارد.
رسالت هلالاحمر، تسکین آلام بشری، حمایت از آسیبدیدگان، امدادرسانی در حوادث و سوانح، گسترش خدمات داوطلبانه، توسعه آموزشهای همگانی و ترویج فرهنگ نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. این مأموریتها زمانی معنا و عمق بیشتری مییابد که با آموزههای مکتب غدیر و فرهنگ علوی پیوند بخورد؛ فرهنگی که در آن نجات جان انسانها، دستگیری از نیازمندان، یاریرسانی به آسیبدیدگان و حفظ کرامت انسانها عبادتی بزرگ و مسئولیتی الهی تلقی میشود.
امروز هر امدادگری که در دل حادثه برای نجات جان هموطنان خود از آسایش خویش میگذرد، هر داوطلبی که بیمنت در کنار محرومان و نیازمندان قرار میگیرد، هر جوانی که توان و دانش خود را در مسیر خدمت به جامعه به کار میگیرد و هر خیّری که با سخاوت و مسئولیت اجتماعی در کاهش آلام انسانی مشارکت میکند، در حقیقت جلوهای از فرهنگ ایثار، ولایتمداری و خدمترسانی برخاسته از مکتب غدیر را به نمایش میگذارد.
در این ایام مبارک، که ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامیبار دیگر با حضوری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه در صحنههای مختلف اجتماعی و ملی، وحدت، همبستگی و وفاداری خود به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی را به نمایش گذاشتهاند، خانواده بزرگ هلالاحمر نیز همچون همیشه خود را در کنار مردم عزیز ایران میداند و خدمت به آنان را افتخار و رسالت اصلی خویش میشمارد.
جمعیت هلالاحمر نهادی برخاسته از متن مردم و متعلق به مردم است و در همه عرصهها، از حوادث طبیعی و بحرانهای انسانی گرفته تا شرایط حساس و دشوار ملی، دوشادوش ملت شریف ایران حضور داشته و خواهد داشت. تجربههای ارزشمند سالهای گذشته نشان داده است که هر جا مردم عزیز ایران نیازمند یاری بودهاند، امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و خیرین هلالاحمر با روحیهای جهادی، مسئولانه و فداکارانه در کنار آنان ایستادهاند و این همراهی، سرمایهای ماندگار برای کشور و نظام اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این عید بزرگ ولایت و امامت، از تلاشهای صادقانه و ارزشمند تمامی همکاران، امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان، خیرین و حامیان جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور صمیمانه قدردانی مینمایم و از خداوند متعال مسئلت دارم که در پرتو برکات غدیر و تحت عنایات مولای متقیان حضرت علی (ع)، همه ما را در مسیر خدمت بیمنت، حفظ کرامت انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق اهداف والای بشردوستانه موفق و مؤید بدارد.
امید آنکه با الهام از پیام جاودانه غدیر، با وحدت، همدلی، روحیه جهادی و احساس مسئولیت اجتماعی، بیش از پیش در انجام مأموریتهای خطیر و انساندوستانه هلالاحمر موفق باشیم و پرچم خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی را همواره برافراشته نگه داریم.
عید سعید غدیر خم بر ملت شریف ایران، خانواده بزرگ هلالاحمر و همه عاشقان ولایت مبارک و فرخنده باد.
دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران»