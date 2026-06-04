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رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ظرفیتهای ۱۴۰۵، بر پایبندی به تعهدات قبلی، شفافیت در ارزیابی پروندهها و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت طرح شهید صیاد شیرازی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، رئیس بنیاد ملی نخبگان، در نشست صمیمانه با نمایندگان متقاضیان طرح شهید صیاد شیرازی، ضمن تشریح آخرین وضعیت ظرفیتهای سال ۱۴۰۵ این طرح، بر پایبندی بنیاد به تعهدات پیشین، شفافیت در فرآیند بررسی پروندهها و تلاش برای افزایش ظرفیتها تأکید کرد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، در نشست صمیمانه با نمایندگان متقاضیان طرح شهید صیاد شیرازی، ضمن تشریح آخرین وضعیت ظرفیتهای سال ۱۴۰۵ این طرح، بر پایبندی بنیاد به تعهدات پیشین، شفافیت در فرآیند بررسی پروندهها و تلاش برای افزایش ظرفیتها تأکید کرد.
وی با اشاره به تغییر شرایط و محدودیتهای ایجادشده در سهمیههای سال جاری گفت: از سال گذشته زمزمههایی مبنی بر کاهش ظرفیت معرفی نخبگان وظیفه مطرح بود و در نهایت طبق اعلام رسمی، سهمیه بنیاد در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. سال گذشته با پیگیریها و رایزنیهای انجامشده، ظرفیت معرفی نخبگان وظیفه به حدود ۴۰۰۰ نفر رسید؛ اما سهمیه ابلاغی امسال ۲۰۰۰ نفر است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان درباره نحوه توزیع سهمیه سال ۱۴۰۵ توضیح داد: بر اساس ابلاغیه دریافتی، از مجموع ۲۰۰۰ نفر ظرفیت سال جاری، ۱۴۰۰ نفر به دانشآموختگان برتر غیر از رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی اختصاص دارد. همچنین ۴۰۰ نفر مربوط به دانشآموختگان برتر فناور، ۱۰۰ نفر مربوط به دانشآموختگان برتر رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و ۱۰۰ نفر نیز برای دانشآموختگان برتر حوزوی در نظر گرفته شده است.
افشین با بیان اینکه سهمیهها به تفکیک فصل نیز تعیین شدهاند، افزود: در هر فصل، ظرفیت مشخصی برای معرفی افراد وجود دارد؛ برای مثال در حوزه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، سهمیه هر فصل ۲۵ نفر است. البته در صورت استفاده نشدن از سهمیه یک فصل، انتقال آن به فصل بعد منوط به درخواست بنیاد و تصویب و تأیید مراجع ذیربط در ستاد کل و قرارگاه مربوطه است و انتقال سهمیه بهصورت خودکار انجام نمیشود.
وی درباره وضعیت متقاضیانی که در سال گذشته احراز شرایط شده یا پرونده آنان در فرآیند بررسی قرار گرفته بود، تأکید کرد: ما خود را نسبت به افرادی که پیشتر بر اساس آییننامه قبلی احراز شدهاند یا معرفی آنان انجام شده است، متعهد میدانیم. اگر بنیاد نامهای صادر کرده یا فردی طبق ضوابط گذشته احراز شده باشد، نمیتوانیم با تغییر آییننامه جدید، حقوق او را نادیده بگیریم. حکمرانی خوب یعنی قانون عطف ماسبق نشود و ما به تعهدات خود پایبند بمانیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین درباره پروندههای ناقص سال گذشته گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، قطعی و ناپایداری اینترنت، محدودیت دسترسی به سامانه و برخی مشکلات ایجادشده برای بارگذاری مدارک، مقرر شد متقاضیانی که در بازه اعلامشده ثبتنام اولیه داشتهاند، اما پرونده آنان ناقص مانده است، تا ۲۸ خرداد فرصت داشته باشند مدارک خود را تکمیل کنند. این افراد نیز بر اساس آییننامه سال ۱۴۰۴ بررسی خواهند شد.
افشین با اشاره به تغییر آییننامه طرح شهید صیاد شیرازی اظهار کرد: با توجه به کاهش ظرفیتها، ادامه روند گذشته امکانپذیر نبود. اگر قرار بود با همان آییننامه قبلی و بدون محدودیت عمل کنیم، تعداد متقاضیان احرازشده بیش از ظرفیت ابلاغی میشد و افراد برگزیده پذیرش نشده، بلاتکلیف میماندند که قابل دفاع نبود. به همین دلیل آییننامه جدید با هدف تطبیق تعداد متقاضیان با ظرفیتهای واقعی و افزایش شفافیت تدوین شد.
وی افزود: تلاش ما این بوده است که فرآیندها تا حد امکان کمی، شفاف و قابل دفاع باشد. امتیازدهی باید روشن باشد و هر متقاضی بتواند بر اساس مدارک خود، وضعیتش را پیگیری کند. مبنای ما آییننامه، امتیاز و ظرفیت ابلاغی است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر پیگیریهای مستمر برای افزایش ظرفیتها گفت: افزایش ظرفیت، بهویژه در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، از دغدغههای جدی ماست و این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکنیم. قول میدهم تمام تلاش خود را برای حل مشکل متقاضیان و دریافت ظرفیت بیشتر انجام دهیم؛ اما بخشی از تصمیمگیری در اختیار بنیاد نیست و به هماهنگی با مراجع خارج از بنیاد وابسته است.
افشین درباره معرفی متقاضیان غیرپزشکی نیز توضیح داد: در حوزه غیرپزشکی، بخش عمده مشکلات مربوط به معرفی افراد سال گذشته در حال حل شدن است و معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ظرفیت موجود انجام خواهد شد. تلاش ما این است که تعهدات سال قبل را تا حد امکان تسویه کنیم و سپس بر اساس آییننامه جدید و ظرفیتهای سال ۱۴۰۵ اقدام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت گفتوگو با جامعه نخبگانی گفت: ما معتقدیم باید با جامعه نخبگانی صادقانه، شفاف و بر اساس عدد و رقم صحبت کرد. ممکن است در برخی تصمیمها همه افراد راضی نباشند، اما معیار بنیاد باید قانون، عدالت و امکان دفاع از تصمیمات باشد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فرآیند معرفی نخبگان وظیفه عادلانهتر، شفافتر و قابل پیشبینیتر شود. ممکن است در مسیر اجرا خطاهایی وجود داشته باشد، اما خطمشی بنیاد این است که تصمیمات بر اساس آییننامه، ظرفیتهای قانونی و رعایت حقوق متقاضیان اتخاذ شود. ما نسبت به قولها و تعهدات قبلی خود پایبندیم و برای افزایش ظرفیت و تسهیل فرآیندها نیز با جدیت پیگیری خواهیم کرد.