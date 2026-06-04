به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آقای مومنی به این شرح است:

چهاردهم خردادماه، سالروز عروج ملکوتی مجاهد خستگی‌ناپذیر، معمار کبیر انقلاب اسلامی و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص)، حضرت امام خمینی (ره)، روز تجدید عهد با آرمان‌های والایی است که مسیر عزت، استقلال و آزادی را پیش روی ملت بزرگ ایران و مستضعفان جهان گشود.

امروز در شرایطی سی و هفتمین سالگرد رحلت آن امام همام را گرامی می‌داریم که جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر زمان دیگری به پشتوانه ایمانِ مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در برابر چالش‌ها و توطئه‌های پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای، استوار و سربلند ایستاده است. امام راحل به ما آموختند که رمز پیروزی و ادامه این نهضت، اتکال به خداوند متعال و تکیه بر قدرت مردم است.

وزارت کشور به عنوان کارگزار ارشد نظام در حوزه امنیت، سیاست داخلی و مدیریت اجتماعی، در شرایط کنونی همت خود را بر تحقق عینی آرمان‌های امام خمینی (ره) معطوف ساخته است. انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی، گره‌گشایی از دغدغه‌های معیشتی و رفاهی مردم و پاسداری از ثبات و امنیت کشور، مهم‌ترین رویکردهای این وزارتخانه در مسیر خدمت‌گزاری است. ما بر این باوریم که بزرگداشت واقعی نظام و امام، در گرو خدمت صادقانه، بی‌منت و عدالت‌محور به آحاد جامعه است.

اینجانب با ادای احترام به روح بلند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، قائد شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری تجدید پیمان نموده و از خداوند متعال، سربلندی روزافزون ملت شریف ایران و اقتدار نظام اسلامی را مسألت دارم.