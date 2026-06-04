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با ساخت دومین سامانهی پرتو دهی محصولات کشاورزی شرق کشور در سبزوار، زمینه افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهادکشاورزی شهرستان سبزوار گفت: با پیگیری، همراهی و همدلی مسئولان ،مجوز مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی در این شهرستان دریافت شده است که با ساخت آن زمینه افزایش کیفیت تولیدات، توسعه صادرات و به شکوفایی اقتصاد منطقه فراهم میشود.
ابراهیم رودسرابی افزود: پرتودهی هستهای، از فناوریهای مهم برای افزایش ایمنی غذایی است و آثار سوء بر محصولات پرتودهی شده ندارد.
وی گفت: استفاده نکردن از نگهدارندههای شیمیایی، فرآیند سریع و استفاده از محصولات بلافاصله پس از پرتودهی، تغییر نکردن طعم، رنگ و بوی محصولات کشاورزی پس از پرتودهی، کنترل و نابودی حشرات و برخی آفات محصولات، توقف جوانه زنی در محصولاتی مانند پیاز و سیب زمینی در انبارها، به تاخیر انداختن زمان رسیدن میوهها، افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی، کاهش آلودگیهای محیط زیست و در نهایت سلامتی مردم از جمله مزیتهای پرتودهی هستهای است.