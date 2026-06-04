مردم در تجمعات شبانه خود در شب عید غدیر از عهد و پیمان با ولایت گفتند و پاسخ ویرانگر نیرو‌های مسلح به گستاخی تروریست‌های آمریکایی به تجاوز به مناطقی از جنوب کشورمان را تحسین کردند.