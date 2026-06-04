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میدان‌داری مردم ولایت‌مدار در شب عید غدیر

مردم در تجمعات شبانه خود در شب عید غدیر از عهد و پیمان با ولایت گفتند و پاسخ ویرانگر نیرو‌های مسلح به گستاخی تروریست‌های آمریکایی به تجاوز به مناطقی از جنوب کشورمان را تحسین کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۰۹:۴۷
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و همبستگی ، وحدت ، میدان داری
 