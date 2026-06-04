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تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه دولتی نووسیبیرسک (فدراسیون روسیه) و دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، روز چهارشنبه با حضور مسئولان ۲ دانشگاه و نمایندگانی از وزارت امور خارجه هر ۲ کشور، بهصورت برخط منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی، توسط دکتر حاتم بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و دکتر دیمیتری ولادیمیروویچ پیشنی، رئیس دانشگاه دولتی نووسیبیرسک (Novosibirsk State University) به امضا رسید.
بر اساس این گزارش، تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مشترک، از جمله ایجاد دانشکده، دورههای آمادگی در رشتهها و زمینههای آیندهدار و برگزاری برنامههای کارآموزی برای دانشجویان دانشگاههای دولتی نووسیبیرسک و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، از جمله محورهای این تفاهمنامه است.
از دیگر محورهای این تفاهمنامه میتوان به مشارکت در مجامع و نشستهای بینالمللی مورد علاقه و منفعت متقابل و همچنین آموزش و بازآموزی متخصصان بنا به درخواست دو دانشگاه اشاره کرد.
دانشگاه دولتی نووسیبیرسک (فدراسیون روسیه) از دانشگاههای پژوهشمحور و مطرح روسیه است و در رشتههای فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر، زیستشناسی، شیمی و علوم مهندسی شهرت بالایی دارد. این دانشگاه در رتبهبندی QS ۲۰۲۶ در حدود رتبه ۴۶۱ جهان قرار گرفته و در رتبهبندیهای داخلی روسیه معمولا جزو ۱۰ دانشگاه برتر این کشور محسوب میشود.