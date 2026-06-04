در روز عید غدیر خم مردم استان سمنان با حضور در مساجد و منازل یکدیگر به دیدار سادات رفتند و این عید بزرگ مسلمانان را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دیدار صمیمانه مردم با سادات در مساجد مختلف استان سمنان برگزار شد. مردم همچنین با پخش شربت و شیرینی و غذای نذری در مواکب ، عید بزرگ امامت و ولایت را گرامی داشتند.

واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر گرامی اسلام (ص) هنگام بازگشت از حجه الوداع در ۱۸ ذی الحجه سال دهم قمری در غدیر خم، امام علی (ع) را جانشین خود معرفی کردند و حاضران در آن واقعه با امام علی (ع) بیعت کردند.