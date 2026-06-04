نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با تأکید بر لزوم تقویت توان بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان، گفت: نیرو‌های مسلح ما با تکیه بر ایمان و تجهیزات مدرن، اجازه نخواهند داد تجربه تلخ دوران صدر اسلام در تنگه اُحد، در تنگه هرمز تکرار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، چهارشنبه‌شب در اجتماع باشکوه مردم انقلابی اهواز به مناسبت عید سعید غدیر خم و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم، با اشاره به پیوند ناگسستنی ملت ایران با ولایت و امامت، اظهار کرد: حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه‌های مختلف و پشتیبانی از نظام اسلامی، پیوندی الهی است که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته است.

وی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی ایران اسلامی باید به گونه‌ای باشد که دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند، افزود: نیرو‌های مسلح ما امروز با آمادگی کامل و دست بر ماشه، با اقتدار از کیان جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که همان‌گونه که در صدر اسلام، تنگه احد به دلیل غفلت از دست رفت، امروز به حول و قوه الهی اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز یا هیچ نقطه استراتژیک دیگری به دست دشمن بیفتد.

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و وضعیت جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: حزب‌الله لبنان امروز به برکت زیرساخت‌های ایجادشده و رهبری‌های داهیانه، بسیار قدرتمندتر از گذشته است و این جریان مقاومت با اقتدار از خاک خود در برابر رژیم صهیونیستی دفاع می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره ناتوانی حزب‌الله، تصریح کرد: حزب‌الله لبنان مسلح‌تر و قدرتمندتر از همیشه است؛ اگر رژیم صهیونیستی تاکنون اقدام گسترده‌ای انجام نداده، نه به دلیل قدرت آنها، بلکه به دلیل وحشت از توان بازدارندگی و قدرت واقعی حزب‌الله است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار جریان‌های مقاومت ایستاده است، خاطرنشان کرد: توان نظامی و دفاعی امروز کشور، حاصل تلاش متخصصان داخلی و اتکا به توان بومی است که ضامن امنیت پایدار در منطقه و مایه یأس و ناامیدی دشمنان اسلام و انقلاب خواهد بود.

آیین جشن بزرگ عید سعید غدیر خم و اجتماع باشکوه مردم انقلابی اهواز، چهارشنبه‌شب با حضور صد‌ها نفر از اقشار مختلف مردم در اهواز برگزار شد.