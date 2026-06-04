فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا دردیدار فرماندهان و مسئولان انتظامی استان، با تأکید بر نقش راهبردی یگان‌های حفاظت در تأمین امنیت، گفت: فرماندهان یگان‌های حفاظت باید با اشراف کامل بر مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل سازمان متبوع خود، نقش مؤثری در ارتقای امنیت و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رضا بنی اسد در نشست با فرماندهان و مسئولان انتظامی استان کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: امنیت، مهم‌ترین نیاز هر جامعه و زیربنای توسعه و پیشرفت کشور است و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در تحقق این مهم مسئولیت دارند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل یگان‌های حفاظت در سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف افزود: راه‌اندازی یگان‌های حفاظت اقدامی ارزشمند در جهت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها برای تحقق امنیت بوده است و این یگان‌ها به عنوان نمایندگان انتظامی در دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تقویت نظم، امنیت و صیانت از سرمایه‌های ملی ایفا می‌کنند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه فرماندهان یگان‌های حفاظت باید جایگاه واقعی خود را در سازمان متبوع بشناسند، تصریح کرد: مسئولان این یگان‌ها باید اشراف کامل بر مأموریت‌ها، نقاط قوت، ضعف‌ها، تهدیدات و فرصت‌های حوزه مسئولیتی خود داشته باشند و با شناسایی دقیق آسیب‌ها و ارائه راهکار‌های کارشناسی، مدیران دستگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های امنیتی یاری کنند.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان یگان‌های حفاظت و فرماندهی انتظامی استان خاطرنشان کرد: ارتباط مؤثر و هدفمند میان فرماندهان یگان‌های حفاظت و مجموعه انتظامی، زمینه‌ساز افزایش هم‌افزایی، رفع موانع و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود خواهد شد.

وی خدمت به مردم را فلسفه وجودی تمامی سازمان‌ها دانست و اظهار کرد: هر اقدام و برنامه‌ای که در جهت ارتقای امنیت، رفاه و آسایش مردم انجام شود، مصداق خدمت صادقانه به جامعه است و فرماندهان یگان‌های حفاظت باید با روحیه مسئولیت‌پذیری و دلسوزی در این مسیر گام بردارند.

سردار"بنی اسد" با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی افزود: بخش قابل توجهی از آسیب‌ها و ضعف‌های حفاظتی ناشی از کمبود آموزش است، بنابراین شناسایی نیاز‌های آموزشی، اولویت‌بندی آنها و مطالبه آموزش‌های تخصصی متناسب با مأموریت‌ها باید در دستور کار فرماندهان یگان‌های حفاظت قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توسعه اشراف اطلاعاتی، تقویت ارتباطات بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای کمک به مأموریت‌های انتظامی تأکید کرد و گفت: موفقیت در مأموریت‌های امنیتی زمانی حاصل می‌شود که همه مجموعه‌ها با وحدت، هماهنگی، همدلی و روحیه برادری در کنار یکدیگر برای تأمین امنیت مردم تلاش کنند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در پایان با قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان یگان‌های حفاظت، خواستار آسیب‌شناسی مستمر، پیگیری رفع مشکلات و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های سازمانی شد و تصریح کرد: یگان‌های حفاظت باید با ایفای نقش مؤثر، مشاوره تخصصی و تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌ها، به عنوان بازوی توانمند انتظامی در مسیر تحقق امنیت پایدار و خدمت‌رسانی شایسته به مردم ایفای نقش کنند.