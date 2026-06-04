تصادف مرگبار در کنارگذر شمالی اراک؛ تلاش چندساعته آتشنشانان برای خارج کردن پیکرهای بی جان
برخورد شدید خودروها در محدوده تقاطع کنارگذر شمالی و جاده جوادالائمه اراک، چندفوتی و مصدوم بر جای گذاشت و آتشنشانان ساعتها برای رهاسازی اجساد از میان خودروهای آسیبدیده تلاش کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک: شامگاه گذشته سانحه رانندگی شدیدی در محدوده تقاطع کنارگذر شمالی و جاده جوادالائمه این شهر رخ داد.
این حادثه در همان محدودهای به وقوع پیوست که عصر همان روز نیز تصادف خودروهای ال۹۰ و سمند، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته بود.
حسین دولتآبادی، معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک که در محل حادثه حضور داشت، گفت: شدت برخورد به حدی بود که نیروهای آتشنشانی ساعتها برای خارج کردن اجساد از میان آهنآلات خودروها تلاش کردند.
وی با اشاره به تکرار سوانح رانندگی در کنارگذر شمالی اراک افزود: آمار بالای تصادفات در این محور نشاندهنده وجود نقاط پرخطر در این مسیر است و رانندگان باید با احتیاط بیشتری در این جاده تردد کنند.
بر اساس گزارشهای پلیس راهور، تخطی از سرعت مطمئنه و بیتوجهی به جلو از مهمترین عوامل وقوع سوانح رانندگی به شمار میرود.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک نیز از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و خسارات جانی و مالی جلوگیری کنیم.