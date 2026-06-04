وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان برای شرکت در اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، وارد بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان شد.

ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به قرقیزستان

ورود وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به قرقیزستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیشکک؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در راس هیئتی برای شرکت در اجلاس وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، با استقبال غلامحسین یادگاری سفیر جمهوری اسلامی ایران و «مدربیک تومانوف» معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری قرقیزستان وارد فرودگاه بین‌المللی بیشکک شد.

گشایش نمایشگاه بین‌المللی صنعت و تجارت با حضور وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، دیدار و مذاکره با رئیس کابینه وزیران، وزیر صنعت و تجارت و همچنین رایزنی با وزرای صنعت کشور‌های عضو، از برنامه‌های سیدمحمد اتابک در قرقیزستان خواهد بود.

شرکت و سخنرانی در نشست اصلی وزیران صنعت سازمان همکاری شانگهای، که در مرکز استان ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار می‌شود، از دیگر برنامه‌های وزیر صمت کشورمان در قرقیزستان است.