به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین استان گفت:

براساس برخی ارزیابی‌ها، یاسوج نسبت به جمعیت خود سومین شهر مهاجرپذیر کشور محسوب می‌شود و این موضوع چالش‌های متعددی را در حوزه خدمات شهری ایجاد کرده است.

فتاح محمدی افزود: با الحاق برخی روستا‌ها به محدوده شهر، جمعیت یاسوج تقریباً دو برابر شده و از حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر به بیش از ۳۲۰ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: همچنان روستا‌هایی وجود دارند که از نظر کالبدی و جغرافیایی به شهر متصل شده‌اند، اما از نظر ساختاری، در محدوده شهری قرار ندارند و لازم است مطالعات لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شود تا مدیریت یکپارچه شهری شکل گیرد.

محمدی ادامه داد: افزایش جمعیت و مهاجرت‌پذیری موجب گسترش حاشیه‌نشینی در یاسوج شده و این مسئله مشکلات متعددی را در حوزه زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی مناطق حاشیه شهر یاسوج با جمعیتی بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر حتی یک پارک محلی وجود ندارد و کمبود فضا‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی از مهم‌ترین مشکلات این مناطق است.