هشدار معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛ جمعیت یاسوج ۲ برابر شد
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با هشدار درباره گسترش حاشیهنشینی، از ۲ برابر شدن جمعیت یاسوج، کمبود شدید زیرساختها و لزوم حمایت ویژه ملی از استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در نشست ساماندهی مناطق حاشیهنشین استان گفت:
براساس برخی ارزیابیها، یاسوج نسبت به جمعیت خود سومین شهر مهاجرپذیر کشور محسوب میشود و این موضوع چالشهای متعددی را در حوزه خدمات شهری ایجاد کرده است.
فتاح محمدی افزود: با الحاق برخی روستاها به محدوده شهر، جمعیت یاسوج تقریباً دو برابر شده و از حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر به بیش از ۳۲۰ هزار نفر رسیده است.
وی ادامه داد: همچنان روستاهایی وجود دارند که از نظر کالبدی و جغرافیایی به شهر متصل شدهاند، اما از نظر ساختاری، در محدوده شهری قرار ندارند و لازم است مطالعات لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شود تا مدیریت یکپارچه شهری شکل گیرد.
محمدی ادامه داد: افزایش جمعیت و مهاجرتپذیری موجب گسترش حاشیهنشینی در یاسوج شده و این مسئله مشکلات متعددی را در حوزه زیرساختها ایجاد کرده است.
وی افزود: در برخی مناطق حاشیه شهر یاسوج با جمعیتی بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر حتی یک پارک محلی وجود ندارد و کمبود فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی از مهمترین مشکلات این مناطق است.
محمدی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در مدیریت محلهمحور گفت: یکی از مهمترین اهداف این طرح، بهرهگیری حداکثری از توان و ظرفیت مردم در حل مسائل و مشکلات محلات است.
وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد به دلیل عقبماندگیهای تاریخی و ضعف بخش خصوصی نیازمند حمایت بیشتر ملی است، ادامه داد: بسیاری از استانهای کشور از ظرفیت شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی برای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی بهره میبرند، اما در استان ما چنین ظرفیتهایی محدود است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در برخی استانها تنها یک شرکت خصوصی میلیاردها تومان برای اجرای برنامههای فرهنگی اختصاص میدهد، در حالی که در استان اجرای برنامههای بزرگ فرهنگی و اجتماعی با مشارکت و تقسیم کار میان دستگاههای مختلف دولتی انجام میشود.
وی خواستار توجه ویژه دولت و وزارت کشور به استانهای کمتر برخوردار شد و گفت: تحقق عدالت اجتماعی ایجاب میکند استانهایی که از ظرفیتهای اقتصادی و حمایتی کمتری برخوردار هستند، مورد توجه ویژه قرار گیرند.
محمدی با اشاره به اهمیت مدیریت محلهمحور اضافه کرد: این موضوع یکی از اولویتهای اصلی دولت در حوزه اجتماعی است و در استان نیز به عنوان