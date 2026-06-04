نود و پنجمین اجتماع شبانه مردمی در شهر پردیس، با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد در این اجتماع، حاضران به بررسی آخرین تحولات منطقه و نقش اقتدار ملی در مواجهه با تهدیدات پرداختند.

طنین اقتدار و وحدت در پردیس؛ نود و پنجمین شب میثاق با مقاومت

طنین اقتدار و وحدت در پردیس؛ نود و پنجمین شب میثاق با مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان با اشاره به تحولات اخیر، بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند و حمایت از نیرو‌های مسلح را از عوامل مؤثر در تقویت امنیت و بازدارندگی کشور دانستند.

در این مراسم همچنین بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات دشمنان و حفظ همدلی میان مردم و مسئولان تأکید شد. حاضران معتقد بودند که اقتدار کشور در سایه همراهی مردم، توان دفاعی و حفظ وحدت ملی تقویت خواهد شد.

شرکت‌کنندگان همچنین بر حمایت از ملت‌های مظلوم و جبهه مقاومت تأکید کرده و حفظ منافع ملی را از اولویت‌های اساسی کشور برشمردند.