به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات اجرایی تصفیه‌خانه سایت پسماند شهرستان نور با ورود به مرحله قالب‌بندی دیوارها، روند پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

در ادامه اجرای طرحهای زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند در شهرستان نور، نیرو‌های فنی و اجرایی در حال انجام عملیات قالب‌بندی دیوار‌های تصفیه‌خانه و آماده‌سازی بخش‌های مختلف این مجموعه برای بتن‌ریزی هستند.

این طرح به عنوان یکی از بخش‌های مهم و راهبردی سایت پسماند نور، نقش مؤثری در جمع‌آوری، هدایت و تصفیه شیرابه‌های حاصل از دفن پسماند ایفا خواهد کرد و می‌تواند در کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از این پدیده تأثیرگذار باشد.

بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، عملیات عمرانی پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است و مراحل مختلف ساخت با هدف تسریع در روند بهره‌برداری دنبال می‌شود.

با تکمیل و راه‌اندازی این تصفیه‌خانه، گام مؤثری در راستای حفاظت از محیط زیست، صیانت از منابع آبی، کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماند و ارتقای شاخص‌های بهداشتی منطقه برداشته خواهد شد.