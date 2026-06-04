بازگشت ارز به بیت المال با حکم تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از بازگشت ارز به بانک شاکی و جریمه ۳۰ میلیارد ریالی متهم برای ایفا نکردن تعهد ارزی در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده متهم ارزی که مبلغ بیش از ۷۰۰/۷۱۹ هزار (یوان چین) را به منظور واردات کالا به کشور دریافت کرده بود، به علت عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر استرداد ۱۰ میلیارد ریال اعاده ارز به بیت المال در حق بانک عامل و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه، به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی ادامه داد: بانک رفاه کارگران که تامین کننده ارز بوده طی شکایتی اعلام کرده که این فرد با وجود دریافت ارز دولتی به تعهد خود در این خصوص عمل نکرده و طبق گزارش گمرک هیچ کالایی را وارد کشور نکرده است.