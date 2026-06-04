به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده متهم ارزی که مبلغ بیش از ۷۰۰/۷۱۹ هزار (یوان چین) را به منظور واردات کالا به کشور دریافت کرده بود، به علت عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر استرداد ۱۰ میلیارد ریال اعاده ارز به بیت المال در حق بانک عامل و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه، به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.