وزش باد شدید و نفوذ گرد و خاک از مناطق مجاور استان، پدیده غالب هواشناسی برای آخر هفته در استان یزد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد که بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا چهار روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد به نسبت شدید با احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط برای امروز و فردا شب شدت خواهد یافت بطوری که برای روز‌های جمعه و شنبه غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا را بویژه برای مناطق شمالی و شرقی استان به همراه خواهد داشت.