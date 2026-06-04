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رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان گفت: معرفی جانشین پیامبر (ص)، یک مأموریت الهی برای تعیین شاخص جهت جلوگیری از انحراف امت در فراز و نشیبهای تاریخ بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمان با بیان اینکه غدیر صرفاً یک حادثه اعتقادی نیست، بلکه واقعهای اجتماعی و سیاسی با الزامات حکومتی است، گفت: معرفی جانشین پیامبر (ص)، یک مأموریت الهی برای تعیین شاخص جهت جلوگیری از انحراف امت در فراز و نشیبهای تاریخ بود.
حجتالاسلام والمسلمین علی توکلیزاده در آئین جشن عید غدیر که با حضور مسئولان قضایی، قضات و کارکنان در محل دادگستری کل استان کرمان برگزار شد، با تبیین ابعاد استراتژیک واقعه غدیر خم، افزود: واقعه غدیر از رخدادهای تاریخ اسلام است که اصلِ وقوع آن مورد اجماع تمامی فرق اسلامی، اعم از شیعه و اهلسنت قرار دارد و بزرگان جهان اسلام به صحت تاریخی آن معترفاند.
**** غدیر؛ یک مأموریت الهی برای تعیین شاخص است
حجتالاسلام والمسلمین توکلیزاده با تاکید بر اینکه غدیر یک حادثه صرفاً معنوی نبود، تصریح کرد: معرفی حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص)، یک مأموریت الهی بود تا جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر، شاخص و معیار روشنی برای تشخیص حق از باطل داشته باشد و خداوند این شاخص را تعیین کرد تا امت اسلام در فراز و نشیبهای پرخطر زندگی اجتماعی و سیاسی، دچار گمراهی نشوند و بتوانند در بزنگاههای تاریخی، مسیر خود را بر اساس این معیارِ اصیل تنظیم کنند.
**** دو رکن اساسی؛ معرفت به امام و التزام عملی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان، معرفت به امام و اطاعت و التزام به ولایت را دو رکن جداییناپذیر برشمرد و خاطرنشان کرد: شناختِ نظری، تنها نیمی از مسیر است؛ نیمه دیگر، التزام عملی به فرامینِ ولیّ جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین توکلیزاده در تبیین این ضرورت تصریح کرد: وقتی امامِ جامعه برای صیانت از کیانِ امت دستوراتی صادر میکنند، ما موظف به التزام و پیروی عملی هستیم و بهعنوان نمونه، وقتی امام جامعه در شرایط فعلی بر ضرورت حضور و خالی نکردن صحنه ومیدان تاکید دارند، این یک دستور راهبردی است که باید برای حفظ نظام و امنیت، به آن ملتزم بود.
****سیره امیرالمؤمنین؛ چراغ راهِ چالشهای معاصر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از مسائل، چالشها و فتنههایی که امروز با آن مواجه هستیم، در زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز وجود داشته است، گفت: سیره امام علی (ع) برای ما یک مدلِ حکمرانی و درسِ زندگی است، ما امروز در حال اجرای سیره امیرالمؤمنین (ع) در مصادیق مختلف سیاسی، اجتماعی و قضایی هستیم.
حجتالاسلام و المسلمین توکلیزاده در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حفظ تعادل در حرکتهای انقلابی خاطرنشان کرد: غدیر، مدرسه معرفت به امیرالمؤمنین (ع) است. درسِ غدیر به ما میآموزد که در پیمودنِ مسیرِ ولایت، باید به گونهای عمل کنیم که نه دچار تندروی شده و از امام جامعه جلو بیفتیم و نه دچار سستی شده و عقب بمانیم؛ بلکه همواره در مسیرِ مستقیم و در رکاب امامِ حرکت کنیم.