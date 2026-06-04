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غدیر، بیعتی با ولایت

جشن عید غدیر صبح امروز در حرم مطهر رضوی برگزار میشود و زائران زیادی از سراسر کشور و دیگر کشور‌ها خود را به مشهد رساندند تا عید ولایت را در جوار حضرت ثامن الائمه علیه السلام جشن بگیرند و دل را روانه نجف کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۰۹:۱۹
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برچسب ها: عید غدیر خم ، حرم مطهر رضوی ، عید ولایت
 