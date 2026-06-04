سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و دانشگاهی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و دانشگاهی پاکستان در اسلام‌آباد گردهم آمدند تا از میراث فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تأثیر انقلاب اسلامی بر تحولات جهان سخن بگویند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت دهه‌ها همچنان الهام‌بخش ملت‌هایی است که در برابر سلطه‌گری، استعمار و زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند.