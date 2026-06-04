به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان در این مراسم اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی مدارس استان به ۳۰ سانتی‌متر مربع در ازای هر دانش‌آموز افزایش یافت.

شهرام بخشی گفت: سرانه فضای ورزشی مدارس این استان طی سه سال گذشته از ۱۴ به ۳۰ سانتی‌متر مربع به ازای هر دانش‌آموز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه چهارمین زمین چمن مصنوعی مدارس استان در دبستان اسلامشهر آق‌گل ملایر افتتاح شد، ادامه داد: این طرح در قالب طرح «شهید سلیمانی» با عنوان «میدان همدلی» در دست اجرا است و در این طرح با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، مشارکت اولیا، خیران، دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های غیردولتی، فضا‌های ورزشی به صورت مشارکتی در مدارس ایجاد می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش همدان افزود: شهرستان ملایر نیز از میانگین سرانه ۳۰ سانتی‌متری برخوردار است.

بخشی با تأکید بر هدف برنامه هفتم توسعه مبنی بر رساندن سرانه فضای ورزشی مدارس به یک متر مربع به ازای هر دانش‌آموز، ابراز امیدواری کرد: با همت مردم و استقبال از این طرح، به زودی به این شاخص دست یابیم.

وی به افتتاح پنج زمین چمن مصنوعی تا مهرماه در شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: بر اساس قول داده‌شده به دانش‌آموزان مبنی بر افتتاح هفتگی یک زمین چمن مصنوعی، تا مهرماه ۲۸ زمین چمن مصنوعی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد که سهم ملایر پنج زمین است.