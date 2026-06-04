پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان قدس در نود و پنجمین شب متوالی، با حضور گسترده در میادین و خیابانهای اصلی، حماسهای از اتحاد و وفاداری را رقم زدند و بر ادامه راه خونبار رهبر شهید انقلاب، امام خامنهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس شب گذشته شاهد نود و پنجمین قرار ایستادگی مردمی بود که این بار با شمیم شهادت و ایثار درآمیخت. در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب، قشرهای مختلف مردم بصیر این شهرستان با حضوری خودجوش در خیابانها و میادین شهر، نشان دادند که شعله مقاومت با شهادت فرمانده، برافروختهتر میشود.
شرکتکنندگان در این اجتماع باشکوه، با در دست داشتن تصاویر رهبر فقید و پرچمهای مقاومت، شعارهایی در جهت وحدت ملی و بیعت مجدد با ولایت سر دادند. حاضرین در این تجمع تأکید کردند که حضور مستمر آنها در ۹۵ شب گذشته، گواهی بر بیداری ملت است و شهادت امام خامنهای، عزم آنها را برای ایستادگی در برابر جبهه کفر و استکبار دوچندان کرده است.