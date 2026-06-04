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«مقایسه تطبیقی صحنه اهدای نمادهای مقدس به پادشاه در سکههای اشکانی و ساسانی با رویکرد بیناتصویری» از نگاه کارشناسی بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجمین کرسی ترویجی خود را به موضوع «مقایسه تطبیقی صحنه اهدای نمادهای مقدس به پادشاه در سکههای اشکانی و ساسانی با رویکرد بیناتصویری» اختصاص داده است.
این نشست علمی و تخصصی روز یکشنبه، هفدهم خردادماه، برگزار خواهد شد. هدف از این نشست علمی، واکاوی روششناختی و بازخوانی کهنالگوهای بصری در ارتباط میان مفاهیم قدسی و ارکان قدرت در هنر کهن است.
در این رویداد تخصصی ندا اخوان اقدم، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر، به عنوان ارائهدهنده، به تشریح ابعاد ساختارشناختی، مفاهیم نشانهشناختی و یافتههای پژوهش خود در خصوص بازنمایی اهدای نمادهای مقدس در سکه پادشاهان اشکانی و ساسانی خواهد پرداخت.
در راستای ارزیابی نقادانه و ارتقای غنای روششناختی این مقاله علمی پژوهشی، آزاده حیدرپور و کتایون فکریپور، از اعضای هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان ناقدین علمی، به ارزیابی نظریه مطروحه خواهند پرداخت. این دو پژوهشگر، با بهرهگیری از تخصص خود در حوزههای سکهشناسی و تاریخ هنر، مفروضات و مستندات تاریخی این نظریه را مورد مداقه قرار داده و از منظر علمی به نقد و بررسی آن خواهند پرداخت. همچنین مدیریت علمی این نشست را شهاب پازوکی، عضو هیات علمی پژوهشکده هنر، بر عهده دارد.
این نشست علمی از ساعت ۱۰ تا ۱۲صبح روز یکشنبه (۱۷خرداد) در محل پژوهشکده هنر به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره)، نبش کوچه حسن سخنور، پلاک ۲۹برگزار خواهد شد. حضور برای پژوهشگران، استادان و دانشجویان آزاد است.