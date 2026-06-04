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عملیات برداشت خاک نباتی و کفسازی سایت پسماند شهرستان آمل با هدف آمادهسازی بستر اجرای طرحهای توسعهای آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عملیات اجرایی برداشت خاک نباتی و حمل و پخش سنگ کوهی بهمنظور آمادهسازی و کفسازی سایت پسماند شهرستان آمل آغاز شد.
این عملیات در راستای توسعه زیرساختهای مدیریت پسماند و فراهمسازی بسترهای لازم برای اجرای پروژههای عمرانی و زیستمحیطی در سایت پسماند شهرستان آمل در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، همزمان با برداشت خاک نباتی از محدوده سایت، عملیات حمل و پخش سنگ کوهی نیز برای تسطیح، مقاومسازی و آمادهسازی بخشهای مختلف مجموعه آغاز شده است.
این اقدام با هدف ایجاد بستر مناسب برای اجرای مراحل بعدی طرحهای عمرانی، افزایش بهرهوری سایت، تسهیل تردد ماشینآلات سنگین و بهبود شرایط عملیاتی مجموعه انجام میشود.
مسئولان اجرایی پروژه اعلام کردند عملیات کفسازی و آمادهسازی سایت مطابق برنامه زمانبندی در حال اجراست و با تکمیل این مراحل، زمینه برای اجرای سایر طرحهای توسعهای و زیستمحیطی در مجموعه فراهم خواهد شد.
آغاز این عملیات به عنوان یکی از اقدامات زیرساختی مهم در حوزه مدیریت پسماند شهرستان آمل، نقش مؤثری در ساماندهی اصولی پسماند، ارتقای خدمات شهری و بهبود شاخصهای زیستمحیطی منطقه خواهد داشت.