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در شب عید سعید غدیر خم و در مراسمی با حضور جمعی از مردم و مسئولان، از نماد شهری غدیر در میدان غدیر مشهد، واقع در بلوار جمهوری اسلامی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این نماد شهری برگرفته از واقعه غدیر خم است که با بهرهگیری از عنصر هنر، باهدف بازنمایی و بزرگداشت این واقعه مهم تاریخی طراحی و اجرا شده است.
امیرمهدی وثوق این نماد شهری را ساخته و تلاش کرده است عظمت واقعه غدیر را در قالب هنر تجسمی- بصری اجرا کند.
گفتنی است که این اثر ۶ متر ارتفاع دارد و بر روی پایهای ۳ متری نصب شده است.
جنس آن از فایبرگلاس میباشد که با پوشش محافظ و رنگ مناسب پوشانده شده و اسکلت داخلی آن از آهن تقویت شده است که بر پایهای از سنگ مرمر اجرا شده است.