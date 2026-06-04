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استاندار لرستان گفت: ۳۶ طرح اقتصادی استان در حوزههای کشاورزی، گردشگری و بومگردی با سرمایهگذاری ۱.۲ همت به تصویب رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان از تعیین تکلیف ۳۶ طرح اقتصادی در استان خبر داد و گفت: این طرحها در حوزههای کشاورزی، گردشگری و بومگردی با سرمایهگذاری ۱.۲ همت به تصویب رسیدند و پس از بهرهبرداری زمینه اشتغال حدود ۴۹۰ نفر را فراهم خواهند کرد.
سید سعید شاهرخی افزود: خوشبختانه امروز هیچ پروندهای در کمیسیونهای مرتبط با سرمایهگذاری استان بلاتکلیف باقی نمانده و همه طرحهای مطرح شده تعیین تکلیف شده است.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند روند رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران را تسهیل کنند و اجازه ندهند فعالان اقتصادی در پیچوخم اداری گرفتار شوند.
استاندار همچنین با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی دستگاههای اجرایی کشور گفت: بیش از ۴۰۰ همت اعتبار شناور در اختیار وزارتخانههای مختلف قرار دارد و مدیران استان باید با پیگیری مستمر و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، سهم لرستان را از این منابع جذب کنند.
شاهرخی ادامه داد: اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و زیرساختی استان نیازمند جذب حداکثری منابع ملی است و مدیران باید با هماهنگی نمایندگان مجلس و مجموعه مدیریت استان برای تحقق این هدف تلاش کنند.
وی همچنین با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی تأکیدکرد: روند اجرای طرحهای توسعهای استان با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور متوقف نشده و طرحهای مهم عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی با قدرت در حال پیگیری است.
استاندار لرستان گفت: اطلاعرسانی مستمر درباره اقدامات انجام شده حق مردم است و مدیران باید عملکرد دستگاههای خود را به صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح کنند.
شاهرخی در ادامه بیان کرد: منابع آبی موجود در الیگودرز علاوه بر تأمین بخشی از نیاز استانهای همجوار، باید در درجه نخست پاسخگوی نیازهای مردم، کشاورزان و روستاهای این شهرستان باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر آبی استان اظهارکرد: لرستان با برخورداری از حدود دو هزار و ۴۵۰ کیلومتر روانآب و بیش از ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب منابع آب، از استانهای برخوردار کشور در این حوزه است، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها متناسب با توانمندیهای موجود نیست.
استاندار گفت: بارها تأکید کردهایم آب مازاد، سرمایهای ملی و متعلق به همه مردم کشور است، اما ابتدا باید نیازهای مردم استان تأمین شود، نمیتوان پذیرفت در منطقهای که سرچشمههای بزرگ آبی دارد، روستاها به دلیل کمآبی خالی از سکنه یا کشاورزان با مشکلات تأمین آب مواجه شوند.
شاهرخی به مطالبات مردم و مسئولان شهرستان الیگودرز اشاره کرد و گفت: مسائل و دغدغههای مطرح شده در این زمینه کاملاً بحق است و انتظار میرود وزارت نیرو و متولیان امر با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
وی از سفر خود به شهرستان الیگودرز تا پایان خردادماه خبرداد و افزود: مقرر شده پیش از این سفر، مطالعات کارشناسی درباره ایستگاههای پمپاژ آسیبدیده، شبکههای انتقال آب و سایر زیرساختهای مرتبط انجام شود تا در جریان بازدید میدانی، تصمیمات لازم برای تامین منابع و اجرای طرحها اتخاذ و اعتبارات مورد نیاز ابلاغ شود.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای بزرگ آبی در استان اظهارکرد: در دو سال گذشته موضوع احداث سدهای معشوره و مخملکوه با جدیت در دستور کار قرار گرفت و پیشبینی میشود سد مخملکوه تا ۲ سال آینده به مرحله آبگیری برسد.