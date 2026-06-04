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وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به منظور پیشبرد راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت و با هدف شرکت در اجلاس وزیران صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) راهی قرقیزستان شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف تقویت همگرایی صنعتی، توسعه مناسبات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی سازمان همکاری شانگهای راهی قرقیزستان شد.
وزیر صمت ایران علاوه بر حضور در اجلاس رسمی وزرای صنعت، در آئین افتتاح نمایشگاه بینالمللی تجارت و صنعت در قرقیزستان حضور خواهد داشت.
دیدارهای دوجانبه با وزیران حاضر در اجلاس از مهمترین بخشهای سفر وزیر صمت خواهد بود.
براساس این گزارش؛ اجلاس وزرای صنعت سازمان همکاریهای شانگهای فرصتهای بیسابقهای برای ایران در حوزه مشارکتهای صنعتی و تجاری، تمرکز بر مدرنسازی زیرساختهای صنعتی و توسعه فناوریهای نوین، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی و معرفی طرح های سرمایهگذاری بخش صنعت و شتابدهی به روند تشکیل خوشههای صنعتی میان کشورهای عضو را فراهم میکند.
گفتنی است؛ سال گذشته، وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه هیئتی ایرانی در نشست ۲۳ سران دولتهای SCO در اسلامآباد (اکتبر ۲۰۲۴) حضور فعال داشت که سطح بالای دیپلماسی صنعتی ایران را به نمایش گذاشت.
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