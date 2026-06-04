پیکر مطهر شهید پاسدار «قدرت زرنگاری» از شهدای مظلوم تنگه هرمز، فردا با حضور قشرهای مختلف مردم در جزیره هرمز تشییع و در گلزار شهدای این جزیره به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهید پاسدار مدافع تنگه هرمز «قدرت زرنگاری» چهارم خرداد امسال هنگام پایش و رصد تنگه هرمز در محدوده جزیره لارک به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید پس از مراحل شناسایی، به‌تازگی به آغوش خانواده و مردم شهیدپرور جزیره هرمز بازگشته است.

فرمانده سپاه سیدالشهدای جزیره هرمز با اشاره به مظلومیت این شهید جوان گفت: این شهید نماد غیرت، مقاومت و روحیه ایثار نسل جوان ایران اسلامی است.

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سرهنگ حجت‌الله سالاری افزود: شهادت این جوان هرمزی بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام روز جمعه ساعت ۱۵ از یادمان شهدای گمنام جزیره هرمز به سمت گلزار شهدای این جزیره برگزار خواهد شد و مراسم خاکسپاری در جوار دیگر شهدا انجام می‌گیرد.