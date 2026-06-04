پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران در پیامی عید سعید غدیر خم را به مردم ایران و مازندران تبریک گفت و سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در پیامی به مناسبت عید سعید غدیر خم، ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی، سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد را گرامی داشت.
مهدی یونسی رستمی در این پیام، غدیر را منبع و سرچشمه همیشه جوشان ولایت و امامت توصیف کرد و اظهار داشت: غدیر، قلب و روح دلدادگان اهلبیت (ع) را از معارف آسمانی ولایت و امامت سیراب میکند.
وی افزود: ولایت، امامت و غدیر استمرار رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) است و رهاوردهای الهامبخش آن در پرتو انقلاب اسلامی و رهبری امامین انقلاب احیا و تبیین شده است.
استاندار مازندران در ادامه این پیام، عید سعید غدیر خم را به همه مسلمانان، ملت ایران اسلامی و به ویژه مردم ولایتمدار مازندران تبریک و تهنیت گفت.
یونسی رستمی همچنین با گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد، سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای والامقام این رویداد سرنوشتساز و ملت بزرگ ایران را گرامی داشت.
وی در پایان با آرزوی عزت، سربلندی و پیروزی برای ملت ایران، از خداوند متعال توفیق و موفقیت مردم مؤمن ایران اسلامی را در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئلت کرد.