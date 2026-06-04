رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در حالی که جبهه مقابل با تمام توان تلاش می‌کند تا مردم ایران را مأیوس نشان دهد، اما جوهره هویت ایرانی و صحنه‌هایی که در جای‌جای وطن می‌بینیم، پاسخی کوبنده به این یاس‌آفرینی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح مراکز تخصصی توانبخشی و دندانپزشکی «بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (فیاض‌بخش)» با تأکید بر اینکه امروز کشور در میدان «جنگ روایت‌ها» قرار دارد، اظهار داشت: در حالی که جبهه مقابل با تمام توان تلاش می‌کند تا مردم ایران را مأیوس و رنجور نشان دهد، اما جوهره هویت ایرانی و صحنه‌هایی که در جای‌جای وطن می‌بینیم، پاسخی کوبنده به این یاس‌آفرینی‌هاست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید ادبیات رایج در حوزه خدمات اجتماعی تغییر یابد، تصریح کرد: از مجموعه بنیاد یاس تقاضا دارم واژه "نگهداری" را از دایره واژگان خود حذف کنند؛ چرا که ما از دوره نگهداریِ صرف، عبور کرده‌ایم. امروز آنچه در این مجموعه شاهد هستیم، یک فرایند استانداردِ ترکیبی از توانمندسازی، آموزش، پرورش و توانبخشی است.

دکتر حسینی افزود: زمانی که ما خدماتی همچون موسیقی‌درمانی، نمایش‌درمانی، خانه هنر، خانه بازی و خدمات تخصصی دندانپزشکی را در کنار هم و با استاندارد‌های بالای نیروی انسانی و تجهیزات می‌بینیم، یعنی به مرحله بلوغ در فرایند‌های توانمندسازی رسیده‌ایم. این مجموعه، فراتر از یک مرکز خدماتی، یک "نمونه ملی" برای گسترش در سراسر کشور است که استاندارد‌های آن مبتنی بر تجربیات جهانی و حرفه‌ای تنظیم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به خانواده‌هایی که در عرصه‌های مختلف برای اعتلای ایران گام برمی‌دارند، گفت: باعث افتخار ماست که در ایرانی زندگی می‌کنیم که انسان‌های شریفی در آن پرورش یافته‌اند. خانواده جهانگیری، هم در عرصه دفاع از وطن پیشگام بوده‌اند و هم امروز در عرصه‌های سازندگی کشور و مسئولیت‌های اجتماعی می‌درخشند. این نوع هم‌افزایی میان توسعه اقتصادی و اقدامات خیرخواهانه، مصداق بارز هویت پویای ایرانی است.

دکتر حسینی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی استان کرمان بیان کرد: به مردم شریف کرمان تبریک می‌گویم که از وجود استانداری توسعه‌گرا و همه‌جانبه‌نگر همچون دکتر طالبی بهره‌مند هستند. سازمان بهزیستی کشور با افتخار در کنار این تیم مدیریتی خواهد بود تا تجربیات موفقِ این استان در حوزه توانمندسازی، به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.